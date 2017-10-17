Жителей Санкт-Петербурга отправят прямыми рейсами на Шри-Ланку

До конца 2017 года планируется открыть прямое регулярное авиасообщение между Санкт-Петербургом и Шри-Ланкой. Об этом сообщает «Интерфакс».

О планах наладить перелеты было объявлено по итогам встречи вице-губернатора города Владимира Кириллова с делегацией парламента Демократической социалистической республики Шри-Ланка. В случае успешного осуществления проекта рейсы будут осуществляться из аэропорта Пулково.

«Ведем переговоры с несколькими авиакомпаниями о возможности открытия рейсов. Маршрут имеет существенный потенциал для курортных перевозок и может обслуживаться круглогодично», — прокомментировали новость в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково ООО «Воздушные ворота северной столицы».

Демократическая социалистическая республика Шри-Ланка — государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана. До обретения независимости в европейских языках страна называлась Цейлон.