Finnair в пятницу, 13-го отправила последний «рейс в ад»

Финская авиакомпания Finnair в пятницу, 13 октября, в последний раз отправила рейс из Копенгагена в Хельсинки под номером AY666, который называют «самым страшным» в мире. Об этом сообщает The Independent.

В Хельсинки пассажиров рейса встретил тематический автобус.

В дальнейшем рейс, который будет перевозить пассажиров между Копенгагеном и Хельсинки, получит номер AY954.

Первый раз в 2017 году лайнер совершил «самый страшный» полет в мире в пятницу, 13 января. Данный рейс называют так в шутку из-за числа 666 в его номере и кода аэропорта финской столицы HEL, что созвучно с английским словом hell («ад»). Кроме того, самолет вылетал из Копенгагена в 13 часов по местному времени.

Рейс AY666 впервые был выполнен в апреле 1997 года. Тогда лайнеры финского перевозчика летали по этому маршруту по субботам. В августе 2002 года рейс перенесли на пятницу.

Пятница, 13-е считается несчастливым днем. Подобная дата выпала в 2017 году дважды — в январе и в октябре.

