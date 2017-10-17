Диспетчеров скорой проверили из-за смерти Марьянова

Подмосковный Минздрав провел служебную проверку действий диспетчеров службы «112» из-за смерти актера Дмитрия Марьянова. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В результате проверки нарушений выявлено не было.

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«Проведена проверка в части соблюдения действующего порядка приема сообщений вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112". Все вызовы обрабатывались операторами "Системы-112" в соответствии с регламентом информационного взаимодействия. Нарушений в работе операторов "Системы-112" не выявлено», — говорится в сообщении министерства.

Как отметили в ведомстве, вызов на «112» диспетчеру из Мытищ поступил в 18:47, тот перевел звонок оператору в Лобне, и в 18:51 заявителя соединили с диспетчером скорой. В 19:03 на «112» поступил отказ от скорой.

В 19:30 знакомые доставили актера в лобненскую Центральную районную больницу (ЦРБ), где врачи приемного покоя констатировали его смерть. Ранее сообщалось, что в медицинское учреждение Марьянова привезли самостоятельно, поскольку служба скорой помощи оказалась перегружена вызовами и не смогла оперативно отправить бригаду.

Причиной смерти 47-летнего артиста стала, предположительно, тромбоэмболия.