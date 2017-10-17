Шекспир остался без работы

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер Сити» уволил Крейга Шекспира с поста главного тренера. Об этом сообщает BBC News.

Специалист лишился работы из-за неудовлетворительных результатов. «Лисы» не побеждают на протяжении последних шести матчей в чемпионате и занимают 18-е место. Единственную победу команда одержала над «Брайтоном» (2:0) в августе. В последнем матче под руководством Шекспира «Лестер» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» (1:1).

53-летний англичанин возглавил «Лестер» в феврале 2017 года, сменив на этом посту Клаудио Раньери. На тот момент действующие чемпионы Англии боролись за выживание.

При Шекспире команда поднялась на 12-е место и спаслась от вылета в Чемпионшип. Также «лисы» дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступили мадридскому «Атлетико». В июне Шекспир подписал полноценный контракт.