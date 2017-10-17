В кинотеатрах России в преддверии Хеллоуина покажут фильмы о вампирах

В трех кинотеатрах России с 27 по 29 октября покажут фильмы о вампирах: «Голод» Тони Скотта, «Дракулу» Фрэнсиса Форда Копполы и «Интервью с вампиром» Нила Джордана. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 17 октября.

Сеансы пройдут в кинотеатре «Аврора» в Санкт-Петербурге, новосибирской «Победе» и столичной «Формуле Кино Горизонт». Организатором выступила компания «Иноекино». Билеты можно приобрести на сайте inoekino.com и в кассах кинотеатров.

«В нашей октябрьской программе: стильное визионерское высказывание от творца видеоклипов, постмодернистская готическая мелодрама и барочный костюмный фильм. Все они посвящены бренному и мучительному существованию "детей ночи"», — отметили организаторы.

Картины будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами. На сеансы не допускаются дети младше 16 лет.