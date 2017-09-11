В России покажут фильмы Терри Гиллиама

В кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга состоится показ фильмов американского режиссера Терри Гиллиама. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 11 сентября.

В программу войдут ленты «Монти Пайтон и Священный Грааль», «Король-рыбак» и «Бразилия». В столице их покажут в кинотеатре «Формула Кино Горизонт», в Санкт-Петербурге — в «Авроре». Картины будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

Ретроспектива пройдет с 21 по 23 сентября. Организатором выступила компания «Иноекино». Билеты можно приобрести на сайте inoekino.com и в кассах кинотеатров.

76-летний Терри Гиллиам также снял такие фильмы, как «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Теорема Зеро», «Смысл жизни по Монти Пайтону» и «Житие Брайана по Монти Пайтону».