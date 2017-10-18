Бившему маленького сына головой об асфальт жителю Екатеринбурга добавили срок

Суд ужесточил наказание жителю Екатеринбурга, который бил сына головой об асфальт, добавив к назначенным ранее 9 годам колонии год ограничения свободы. Об этом в среду, 18 октября, сообщает прокуратура Свердловской области.

«Подсудимому, наряду с основным наказанием в виде девяти лет лишения свободы, назначено дополнительное наказание в виде последующего ограничения свободы на срок один год с установлением ограничений, предусмотренных статьей 53 УК РФ. Апелляционные жалобы стороны защиты об оправдании подсудимого оставлены без удовлетворения», — говорится в сообщении.

31 июля мужчину признали виновным в покушении на убийство четырехлетнего сына.

Суд установил, что вечером 18 апреля 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «поднял ребенка за ноги и с силой ударил его не менее двух раз головой об асфальтовое покрытие тротуара». Сделано это было «умышленно, с целью причинения смерти», указывала прокуратура.

В региональном управлении Следственного комитета России (СКР) уточняли, что преступление было совершено на почве личной неприязни. По данным СМИ, отец начал бить мальчика после того, как тот по какой-то причине расплакался. Мужчину остановили двое прохожих, один из которых ударом нейтрализовал обидчика малыша. Проезжавшие мимо врачи скорой оказали ребенку медпомощь. В итоге мальчик попал в больницу с черепно-мозговой травмой.