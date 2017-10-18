Экономика
 

Правительство и регионы разошлись в оценках бюджета в 104 раза

Перейти в «Мою Ленту»
Татьяна Голикова
Татьяна Голикова

Счетная палата раскритиковала правительство России за «фантастические цифры» при формировании бюджета на 2017 год. Аудитор отмечает, что оценка правительства и оценка регионов различается в 104 раза. Об этом заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая на заседании Госдумы.

Ведомство отмечает, что при формировании консолидированного бюджета на 2017 год правительство исходило из следующих показателей: 9,8 триллиона рублей доходов и почти 10 триллионов расходов, соответственно дефицит бюджета составлял бы 200 миллиардов рублей.

В ходе исполнения прогнозного бюджета регионы неоднократно правили свои бюджеты, в результате чего доходная часть консолидированного бюджета на 1 октября составила 10,1 триллиона рублей, а расходная часть выросла до 11,2 триллиона. Дефицит бюджета соответственно составил 1,1 триллиона рублей, что в 5,5 раз больше планируемого. Голикова отметила, что если учесть дефициты, которые запланировали в своих бюджетах регионы, то по итогам четвертого квартала получится фантастическая цифра — 1,6 триллиона рублей.

Также фантастическими Голикова назвала прогнозы правительства на 2018 год, согласно которым доходная часть вырастет на 500 миллиардов, а расходная снизится на 510,5 миллиардов рублей.

«Фантастические цифры. В 104 раза меньше, чем планируют регионы. Я специально привела вам эти цифры, потому что они достаточно красноречиво свидетельствуют о том, насколько неаккуратно к планированию своих расходов относятся субъекты России», — заявила Голикова в ходе заседания. Глава Счетной палаты призвала Минфин обратить на это расхождение внимание, когда ведомство будет оценивать необходимость дотаций регионам.

Невзирая на столь значимые разночтения Голикова рекомендовала депутатам одобрить документ, что они и сделали, приняв в первом чтении поправки в бюджет на 2017 год.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Майские указы Путина оказались под угрозой срыва
В России протестируют систему пошлин на интернет-посылки дороже 50 евро
Силуанов спрогнозировал бездефицитный бюджет к 2019 году
Последние новости
Собчак пойдет в президенты России
Рэперы-хакеры залупили припев и обманом забрались на первую строчку чарта
Новосибирскую библиотеку оштрафовали за доступ к сайтам с наркотиками
Россия испытала секретный ракетный комплекс
Познер объяснил дружбу с признавшимся в убийстве ведущим-дебоширом
Силовики попытались взять штурмом палаточный городок у стен Верховной Рады
Олимпийская чемпионка из США рассказала о семи годах насилия над ней
Другие материалы рубрики
Экономика00:06Сегодня

Стоп!

Замедление инфляции грозит России катастрофой
22:3913 октября

Чистая прибыль «Почта-банка» составит в 2017 году миллиард рублей

17:24Сегодня

Трудолюбивых россиян пообещали осчастливить к 2024 году

18:0613 октября

В тайном майнинге криптовалют задействовали 500 миллионов компьютеров

Экономика00:0317 октября
Билл Гейтс

Не жалко

На что тратят свои деньги самые богатые люди мира
17:39Сегодня

Правительство урежет программу поддержки спроса на новые авто

14:40Сегодня

Сорос перевел 18 миллиардов долларов признанному нежелательным в России фонду

15:5513 октября

За ввоз сыров предложили изымать автомобили

Экономика00:0417 октября

Прощай, халява

Россия скоро лишится доступных автомобилей
16:24Сегодня

Последствия каталонского кризиса оценили в 12 миллиардов евро

15:03Сегодня

Nissan опубликовал видеотизер кроссовера с электроприводом

11:0113 октября

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Уралсиб»

Россия
«Хватит проституток, Чехова давай!»
Бульварные феи и колбасные короли Москвы
«Хотите совет? Не слушайте советов»
Фредерик Бегбедер, Сергей Лавров и другие звезды фестиваля молодежи и студентов
Собчак пойдет в президенты России
Новосибирскую библиотеку оштрафовали за доступ к сайтам с наркотиками
Маразм крепчает
Скоро Россию захлестнет эпидемия слабоумия, которую никто не ждет
Житель Красноярска представлялся гинекологом и выманивал фотографии детей
Младенец попил минералки под Москвой и умер
Все материалы
Мир
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
«Мне довелось убивать русских»
Жажда крови, шепот смерти и грязная работа головорезов в Сирии
Неизвестный открыл огонь по посетителям бизнес-парка в Мэриленде
Финский президент поделился опытом налаживания контактов с Путиным
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Все материалы
Бывший СССР
Дети второго сорта
Почему Латвия не устает бороться за «расовую чистоту»
Президент Чехии снова назвал потерю Украиной Крыма свершившимся фактом
Ярош отказался свергать Порошенко
Поддержавший Майдан депутат Рады обвинил митингующих в Киеве в беспорядках
В Таджикистане поставили на учет всех геев и лесбиянок
На Украине рассказали об устранении сотрудниками СБУ основателя полка «Азов»
Соратница Порошенко посоветовала белорусам отказаться от русского языка
Все материалы
Экономика
Стоп!
Замедление инфляции грозит России катастрофой
Билл ГейтсНе жалко
На что тратят свои деньги самые богатые люди мира
Прощай, халява
Россия скоро лишится доступных автомобилей
Трудолюбивых россиян пообещали осчастливить к 2024 году
Правительство урежет программу поддержки спроса на новые авто
Сорос перевел 18 миллиардов долларов признанному нежелательным в России фонду
Последствия каталонского кризиса оценили в 12 миллиардов евро
Все материалы
Силовые структуры
Перекрыли воду
Люди с оружием месяц держали в страхе жителей Хабаровского села
Андрей ПоповБог простит
Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Житель Королева в попытке вернуть бывшую жену отрезал ей ухо и убил ее супруга
На главу ярославского интерната завели дело после скандала с пьющими мочу детьми
Подчиненную арестованного замдиректора ФСИН Коршунова заподозрили в коррупции
Задержание террористов в Татарстане сняли на видео
Все материалы
Наука и техника
Последствия Кишиневского погромаМаксимальное насилие*
Что вытворяли с еврейскими женщинами во время погромов
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Беспилотник Northrop Grumman X-47BЛягут все
Россия испугалась американских комплексов глобального удара
Пассажирский самолет столкнулся с беспилотником
Россия испытала секретный ракетный комплекс
Первый в истории бой гигантских роботов показали на видео
На Луне нашли гигантский туннель
Все материалы
Спорт
Мария ШараповаПрилетела, поспала, проиграла
Сонная Шарапова собрала «Олимпийский» и разочаровала миллионы фанатов
Лоренцо Мельгарехо«Это похоже на испанское порно»
«Спартак» порезвился с «Севильей» на переполненном стадионе
Подруга изнасилованной олимпийской чемпионки ответила на обвинения в бездействии
Олимпийская чемпионка из США рассказала о семи годах насилия над ней
РФС объяснил беспрерывное падение сборной России в рейтинге ФИФА
Липницкая нашла новую работу
Олимпийская чемпионка обвинила партнера по сборной СССР в изнасиловании
Все материалы
Культура
«Улицы пропитаны порохом и шлюхами»
Кавказские рэперы забивают косяки и кладут на легавых
«Катится, катится голубой Мирон»
Чем закончилась схватка Оксимирона с огромным арабом в Америке
«Огромный красный мужик лапает синюю тощую женщину»
Егор Кончаловский о разнице между сексом на экране и в жизни
Dizaster признал победу Оксимирона в баттле и извинился перед россиянками
«Ленинград» выпустил клип о пьющем провинциале-кандидате в президенты
В Москве простились с Дмитрием Марьяновым
Невеста Кита Харингтона заставляла его переодеваться в Джона Сноу
Все материалы
Интернет и СМИ
Смотрящие
Что скрывает британская глубинка
Отъявленный насильник и сутенер обвинил СМИ в очернении его доброго имени
Тонкости вагинаномики
Каким будет секс будущего
Людей заставили есть самый омерзительный фрукт на планете и показали их реакцию
В сети составили список самых сокровенных секретов
Журналистка пожаловалась на китайские власти и исчезла из прямого эфира
Российского блогера обвинили в развращении малолетних с помощью фаллоимитатора
Все материалы
Ценности
Мехом кверху
Дизайнеры перестали драть шкуры с животных, но не с покупателей
Российские ювелиры вставили в iPhone частицы Луны и Марса
Американский дизайнер научил россиян шить ботинки
Европейские модницы помешались из-за ботинок
Yeezy выпустит кроссовки для геймеров
Итальянский бренд снял фильм с пальто в главной роли
Volvo запустит в Китае производство спортивных электромобилей под новым брендом
Все материалы
Путешествия
Порвали два баяна
Москвичи рвутся в Липецк напиться самогона
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Москва оказалась в шесть раз популярнее Киева
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
В Турции при невыясненных обстоятельствах погибла туристка из России
Назван лучший ресторан России
Все материалы
Из жизни
Жируха
В лондонской канализации нашли мерзкое нечто
Тайное оружие наркобаронов
У них есть танки, суперкомпьютеры и беспилотники
«Бабушка спрашивает, заставляют ли мусульмане сменить веру»
История москвички, которая переехала в Объединенные Арабские Эмираты
Падение крана на едущий автомобиль в Китае попало на видео
Видео выдало интимные отношения американской учительницы и школьного хулигана
Танцовщица пробежала на каблуках 42 километра за рекордное время
Все материалы
Несите нейрализатор
Тест Citroen C3 Aircross: поможет ли бывшему компактвэну статус кроссовера
Офф-топчик
Какие кроссоверы и внедорожники в сентябре покупали лучше других
Редкие машины, которые вытащили с того света
Автомобили, возрожденные из пепла
Машины против всех
Автомобили против снегоходов, лошадей и других неожиданных противников
Автомобили Infiniti подключили к домашней системе голосового управления
1115-сильный Nissan GT-R поборется с Porsche за рекорд «Ринга»
Jeep Cherokee избавят от раскритикованного фанатами дизайна
Все материалы
Технология обмана
Продающие права на неустойку участники долевого строительства серьезно рискуют
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
«Мы — не дойные коровы»
Почему москвичкам не стоит жить с приезжими
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы