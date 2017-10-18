Правительство и регионы разошлись в оценках бюджета в 104 раза

Счетная палата раскритиковала правительство России за «фантастические цифры» при формировании бюджета на 2017 год. Аудитор отмечает, что оценка правительства и оценка регионов различается в 104 раза. Об этом заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая на заседании Госдумы.

Ведомство отмечает, что при формировании консолидированного бюджета на 2017 год правительство исходило из следующих показателей: 9,8 триллиона рублей доходов и почти 10 триллионов расходов, соответственно дефицит бюджета составлял бы 200 миллиардов рублей.

В ходе исполнения прогнозного бюджета регионы неоднократно правили свои бюджеты, в результате чего доходная часть консолидированного бюджета на 1 октября составила 10,1 триллиона рублей, а расходная часть выросла до 11,2 триллиона. Дефицит бюджета соответственно составил 1,1 триллиона рублей, что в 5,5 раз больше планируемого. Голикова отметила, что если учесть дефициты, которые запланировали в своих бюджетах регионы, то по итогам четвертого квартала получится фантастическая цифра — 1,6 триллиона рублей.

Также фантастическими Голикова назвала прогнозы правительства на 2018 год, согласно которым доходная часть вырастет на 500 миллиардов, а расходная снизится на 510,5 миллиардов рублей.

«Фантастические цифры. В 104 раза меньше, чем планируют регионы. Я специально привела вам эти цифры, потому что они достаточно красноречиво свидетельствуют о том, насколько неаккуратно к планированию своих расходов относятся субъекты России», — заявила Голикова в ходе заседания. Глава Счетной палаты призвала Минфин обратить на это расхождение внимание, когда ведомство будет оценивать необходимость дотаций регионам.

Невзирая на столь значимые разночтения Голикова рекомендовала депутатам одобрить документ, что они и сделали, приняв в первом чтении поправки в бюджет на 2017 год.