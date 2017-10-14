Силуанов спрогнозировал бездефицитный бюджет к 2019 году

Дефицит бюджета в 2017 году составит два процента. В 2019-м страна может выйти на бездефицитный бюджет. Такие ожидания министерства финансов озвучил в кулуарах ежегодной осенней встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда глава ведомства Антон Силуанов, его словам передает ТАСС.

«Ожидаем, что оптимизация расходов и улучшение собираемости доходов позволят снизить дефицит федерального бюджета в 2017 году до двух процентов ВВП против первоначального целевого показателя 3,2 процента. В среднесрочной перспективе мы будем стремиться к дополнительной бюджетной консолидации, чтобы ликвидировать первичный дефицит федерального бюджета к 2019 году», — заявил министр.

По словам Силуанова, правительство продолжает планировать бюджет исходя из консервативного прогноза цены на нефть — 40 долларов за баррель в ценах 2017 года. Уровень госдолга, как отметил глава Минфина, в течение продолжительного периода останется низким и в среднесрочной перспективе не превысит 20 процентов ВВП.