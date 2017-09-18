Финансы
 

Силуанов рассказал о причинах индексации акциза на топливо

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Антон Силуанов
Антон Силуанов

Предложения об индексации топливных акцизов подготовило министерство финансов, средства пойдут на строительство дорог. Об этом в понедельник, 18 сентября, завил глава ведомства Антон Силуанов, сообщает «Интерфакс».

«Эти деньги будут направлены на развитие дорожной сети, в первую очередь в Крыму, в Калининграде и в целом по Российской Федерации», — сказал он. По словам Силуанова, в понедельник эти предложения будут рассматриваться на правительстве.

Ранее 18 сентября «Ведомости» сообщили, что правительство намерено дополнительно поднять акцизы на топливо. Повышение должно произойти в два этапа — по 50 копеек за литр с 1 января и с 1 июля. Дополнительные доходы бюджета оцениваются в 55-60 миллиардов рублей.

Согласно прогнозу Федеральной антимонопольной службы, рост цен на топливо в России в ближайшие 10 лет не будет превышать уровень инфляции. Все предыдущие скачки цен объяснялись ростом акцизов.

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