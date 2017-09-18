СМИ узнали о планах дополнительно поднять акцизы на топливо

В правительстве России намерены дополнительно поднять акцизы на топливо, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких федеральных чиновников. По их словам, повышение должно произойти в два этапа — по 50 копеек за литр с 1 января и с 1 июля.

Как пишет издание, инициатива повысить акцизы исходит от Минтранса, которому нужны деньги, в частности, на строительство трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области. Другой претендент на деньги — трасса «Таврида» в Крыму.

Предполагаемое повышение акцизов существенно большее, чем предусмотрено Налоговым кодексом — индексация на инфляцию в 4 процента, то есть примерно на 30 копеек за литр бензина и 23 копейки за литр дизельного топлива. дополнительные доходы бюджетной системы оценивается в 55–60 миллиардов рублей.

Минэнерго направило в Минфин и аппарат правительства письмо, в нем содержится прогноз, согласно которому из-за повышения акциза на 50 копеек литр топлива в рознице может подорожать на 1,5 процента, или на 60 копеек. Кроме того, есть рыночные риски роста цен до конца 2017 года на 2,8 рубля за литр. При индексации на инфляцию, как отмечается, средняя цена топлива может превысить в следующем году психологически важные 40 рублей. Минэнерго предлагает повышать акцизы 1 апреля и 1 сентября, дополнительные доходы составят 39 миллиардов рублей.

По данным издания, решение принято на бюджетных совещаниях в правительстве. Как сообщил один из чиновников, оно предварительное, но вряд ли в понедельник изменится.

Согласно прогнозу Федеральной антимонопольной службы, рост цен на топливо в России в ближайшие 10 лет не будет превышать уровень инфляции. Все предыдущие скачки цен объяснялись ростом акцизов.