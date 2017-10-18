Видео выдало интимные отношения американской учительницы и школьного хулигана

В американском штате Калифорния учительницу английского языка заподозрили в совращении школьника. Об этом сообщает издание Patch.com.

Поводом для обвинений стало видео в Snapchat, на котором 32-летняя Саманта Ли Чиотта (Samantha Lee Ciotta) в нижнем белье употребляет алкоголь с двумя несовершеннолетними. Один из подростков из видео хвастался приятелю, что состоял с учительницей в интимных отношениях.

Она познакомилась с ним около двух лет назад, когда школьнику было 14 лет. Его мать умерла, отец сидел в тюрьме, он плохо учился и хулиганил. Чиотта пыталась подтянуть его оценки и занималась с ним дополнительно.

Опекунша школьника стала замечать у него новые вещи: iPhone, Bluetooth-колонки, дорогую обувь. Она думала, что он заработал на них продажей наркотиков, но затем заподозрила, что их подарила Чиотта.

В июне одна из родственниц подростка спросила у него по СМС об интимных отношениях с учительницей. Сообщение, которое пришло в ответ, написал муж Чиотты. Он просил объяснить, что происходит. Женщина сообщила ему, что с ним свяжется ее юрист.

После этого полиция допросила школьника. Он отрицал, что между ним и учительницей происходило что-то «неподобающее». По его мнению, слухи появились из-за того, что Чиотта разрешала ему несколько уроков подряд сидеть в ее классе и заниматься своими делами.

При обыске в доме учительницы была найдена порванная записка, в которой этот ученик упоминался по имени. Судя по всему, в ней Чиотта пыталась рассказать мужу о своих отношениях с подростком.

В конце сентября учительницу арестовали и предъявили обвинения в незаконных сексуальных контактах с несовершеннолетним. На следующий день ее отпустили под залог в 150 тысяч долларов. В октябре муж Чиотты подал на развод и съехал из дома с детьми. Несмотря на это, он заявил, что его жена — прекрасная мать, и добавил, что и он сам, и ее семья поддерживают ее.

Полиция продолжает расследование и пытается установить, состояла ли Чиотта в сексуальных отношениях с другими несовершеннолетними. Заседание суда намечено на 3 ноября.

В сентябре сообщалось, что бывшую учительницу старших классов в американском штате Арканзас обвинили в совращении несовершеннолетних за секс с четырьмя школьниками. Ей грозит пожизненное заключение.