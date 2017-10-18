Пятерых чеченцев заподозрили в подпольном производстве оружия для террористов

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Пятерых жителей Республики Чечня заподозрили в организации изготовления и сбыта огнестрельного оружия на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Кадры оперативной съемки с задержанными в среду, 18 октября, опубликованы на сайте МВД России.

Задержанные попали в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в оказании содействия террористическим группировкам. У них изъяли более 20 пистолетов Макарова с глушителями, свыше 400 патронов к пистолетам Макарова и Ярыгина, а также детали огнестрельного оружия.