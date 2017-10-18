В России начались работы над прототипом электрического конвертоплана

К 2019 году в России будет создан прототип электрического конвертоплана. Взлетная масса машины составит 1,5 тонны. Проект реализует конструкторское бюро «ВР-Технологии», входящее в холдинг «Вертолеты России». Об этом в среду, 18 октября, сообщает Rambler News Service со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сегодня мы совместно с нашими партнерами из компании "СуперОкс" разрабатываем новую летающую лабораторию конвертоплана», — сказал генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

По его словам, основой для разработки выступает беспилотный конвертоплан VRT30. В бортовой кабельной сети нового летательного аппарата будут использованы технологии высокотемпературной сверхпроводимости. Это положительно скажется на весогабаритных и летных характеристиках прототипа, подчеркнул Богинский.

В холдинге отметили, что преимущество конвертопланов заключается в том, что при их эксплуатации не требуется наличие взлетной полосы. Кроме того, благодаря поворотному механизму винтов конвертоплан способен как развивать высокую скорость, так и выполнять задачи в режиме висения.

Опытный образец экспериментального беспилотного конвертоплана VRT30 был продемонстрирован на авиасалоне МАКС-2017. На конец 2017 года запланирован второй этап испытаний, а с конца 2018-го должно начаться серийное производство перспективной машины.

Конвертоплан — схема летательного аппарата с поворотными движителями, при которой во взлетно-посадочных режимах они работают как подъемные (как на вертолете), а при горизонтальном полете — как тянущие (по-самолетному).

