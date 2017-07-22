Главком ВКС рассказал о разработке конвертопланов для военных

Главком Воздушно-космических сил (ВКС) Виктор Бондарев сообщил о том, что в России интересах военных создаются конвертопланы и тяжелые беспилотники. Слова генерал-полковника в субботу, 22 июля, приводит ТАСС.

«Работы в России идут по всем направлениям — и малые, и средние, и большой беспилотник, и конвертопланы», — сказал Бондарев. Он добавил, что в будущем беспилотники смогут встраиваться в единую систему управления и работать «стаей».

Создание такой сетецентрической системы, отметил главком, позволит значительно удешевить подготовку операторов летательных аппаратов. «Как бы там ни было, обучить летчика дороже, чем поставить на самолет хороший автопилот. Если уже сейчас оператор может управлять одним-двумя беспилотниками, то со временем, с развитием наземной составляющей он сможет управлять пятью, а то и десятью аппаратами», — пояснил он.

На авиасалоне МАКС-2017, который проходит в подмосковном Жуковском, «Вертолеты России» представили опытный образец экспериментального беспилотного конвертоплана VRT30. Машина проходит летные испытания, второй этап которых начнется в конце 2017 года, а с конца 2018-го ее планируют отправить в серийное производство.

В настоящее время конвертопланы, как уточняет ТАСС, стоят на вооружении американских военных, которые используют различные вариации V-22 Osprey («Оспри»).

Конвертоплан — это схема летательного аппарата с поворотными движителями, при которой во взлетно-посадочных режимах они работают как подъемные (как на вертолете), а при горизонтальном полете — как тянущие (по-самолетному).