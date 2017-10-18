ЦБ анонсировал новую чистку страховых компаний

Банк России допускает уход со страхового рынка 19 компаний уже в четвертом квартале 2017 года. Об этом рассказала начальник управления надзора за системно значимыми страховщиками департамента страхового рынка ЦБ Анна Загорская, сообщает ТАСС. Всего на страховом рынке, по ее словам, в настоящий момент работают 236 компаний.

«На четвертый квартал порядка 19 действующих страховых организаций находятся в зоне возможного риска ухода с рынка. В отношении этих компаний действует либо план восстановления платежеспособности, либо предписания», — заявила Загорская. По ее словам, департамент страхового рынка оценивает риски того, что компании не справятся с нормативами и требованиями, достаточно высоко.

По итогам третьего квартала рынок покинули шесть страховых компаний. При этом темпы чистки, по ее словам, за последние годы замедлились. Загорская объясняет это более сложным примерами недобросовестного поведения страховых компаний, для доказательства которых регулятору требуется больше времени.

При этом в ЦБ убеждены, что сокращение темпов чистки страхового сектора уже доказывает эффективность работы Банка России. Какие именно компании находятся в зоне риска, в ЦБ не рассказали.

В октябре регулятор оставил без лицензии страховую компанию «Уралсиб», а в конце августа лишил лицензии страховщика «Московия», который входил в топ-50 крупнейших страховых компаний России.