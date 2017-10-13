ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Уралсиб»

Банк России отозвал лицензию у страховой группы «Уралсиб» на оказание услуг страхования по ОСАГО, следует из сообщения на сайте регулятора. Решение принято в связи с добровольным отказом фирмы от осуществления связанной с автострахованием деятельности. Оно вступает в силу со дня опубликования.
«Уралсиб» еще в апреле передала свои обязательства по ОСАГО АО «Страховая компания "Опора"». Этой же компании были переданы портфели по договорам каско.
В конце августа регулятор лишил лицензии страховую компанию «Московия», входившую в топ-50 по объему сборов. Отзыв произошел из-за несоблюдения требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов.
В ноябре 2016 года председатель совета директоров и совладелец одного из крупнейших частных российских банков (Альфа-банк) Петр Авен заявил, что в ближайшие несколько лет Центробанк проведет масштабный отзыв лицензий у страховых компаний.