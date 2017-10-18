В Псковской области сгорела настоятельница монастыря

В Псковской области при столкновении Nissan Terrano с микроавтобусом Mercedes погибла настоятельница Творожковского Свято-Троицкого монастыря Анна Ткач, пишет газета «Курьеръ. Псков — Великие Луки» в среду, 18 октября.

«Вместе с монахинями она направлялась на день ангела владыки Евсевия. Выезжали поздно, потому что до последнего матушка, как я слышал, упорно не хотела ехать, словно предчувствовала беду», — рассказал изданию отец Рафаил, клирик храма Петра и Павла поселка Бежаницы.

ДТП произошло накануне на 278-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель в районе деревни Подборовье, передает «Интерфакс». По предварительной информации, Nissan, в котором было четыре человека, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным такси Mercedes, в котором находились семь человек.

Когда внедорожник загорелся, троим удалось из него выбраться, еще один человек оказался заблокирован и погиб. Водителя Nissan 1983 года рождения и одну из ее пассажирок доставили в больницу в тяжелом состоянии.

У пятерых пассажиров микроавтобуса диагностированы ушибы и ссадины.

Погибшая монахиня Анна Ткач руководила монастырем с 2011 года.