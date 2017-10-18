Юрий Дудь пригласил Ксению Собчак стать следующим гостем «вДудя»

Юрий Дудь пригласил Ксению Собчак, объявившую о своем включении в президентскую гонку 2018 года, стать следующим гостем «вДудя». Об этом журналист и видеоблогер написал в своем Instagram.

«Ксения, сегодня вы совершили самый странный и, видимо, самый стремный поступок этого года. Я не понимаю вас и приглашаю вас стать следующим гостем "вДудя". Не гостем-когда-нибудь, а именно следующим», — написал он.

Дудь также пояснил, что опубликованное сегодня интервью с Владимиром Познером должно было стать завершающим в данном сезоне, но ради Собчак «мы готовы отложить ненамного тот день, когда я, наконец, подзаткнусь».

Собчак объявила о решении участвовать в выборах президента России вечером 18 октября. Она раскритиковала идею бойкота выборов и сравнила себя с графой «против всех». Ее сайт носит аналогичное название — sobchakprotivvseh.ru.

Юрий Дудь — журналист, главный редактор Sports.ru, в прошлом ведущий на федеральных каналах. Он ведет собственный YouTube-канал «вДудь», где выкладывает интервью с известными персонами. Канал Дудя резко набрал популярность. С февраля 2017 года видео на его канале суммарно набрали около 120 миллионов просмотров.