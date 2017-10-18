Американский дизайнер научил россиян шить ботинки

Российская компания Tervolina выпустила коллекцию обуви, созданную совместно с американским дизайнером Джеффри Кэмпбеллом, возглавляющим одноименный бренд. Об этом представители Tervolina рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 18 октября.

Это уже второй опыт совместной работы — первая коллаборация была представлена летом 2017 года. В коллекции представлен ряд моделей, начиная от туфель в духе 60-х и заканчивая массивными ботинками, отсылающими к образам рок-звезд. Дизайнер также предлагает обувь на актуальной осенью и зимой высокой платформе — «от лаконичных до ярко декорированных ремнями, камнями и крупным жемчугом».

Фото: Tervolina 1 /5

«Джеффри Кэмпбелл известен как создатель необычной, оригинальной обуви в духе уличной моды. Любовь дизайнера к выразительным формам и деталям ярко отразилась в капсульной коллекции Jeffrey Campbell for Tervolina, посвященной осенне-зимнему сезону», — рассказали в компании.

Компания по производству обуви Tervolina появилась в 1992 году. Бренд стартовал как оптовый поставщик итальянской обуви в Россию.