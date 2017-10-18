Воробьев анонсировал модернизацию водопроводных сетей в Подмосковье

В Подмосковье модернизируют и заменят водопроводные сети, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 18 октября.

«Долгое время трубы не менялись. Теперь нужно, чтобы еще и трубы, по которым вода идет до квартир, соответствовали необходимым стандартам. Эту работу мы тоже будет проводить», — сказал Воробьев.

Он отметил, что ежегодно с 2014 года 250-300 тысяч жителей Подмосковья получают качественную воду.

23 мая глава региона заявил, что на реализацию программы «Чистая вода» планируется выделить 1,2 миллиарда рублей. По его словам, все денежные средства пойдут на то, чтобы «неочищенная, ржавая, грязная вода ушла в 2017-2018 годах окончательно». Ожидается, что до конца текущего года в рамках этой программы будет построено около сотни водозаборных узлов.

Днем ранее Воробьев заявил, что все жители Подмосковья будут обеспечены качественной водопроводной водой к концу 2018 года.

В начале мая сообщалось, что до конца года в Рузском городском округе будут введены в эксплуатацию современные очистные сооружения. В округе Луховицы же планируется до 2018-го построить шесть станция обезжелезивания воды.