Президент Чехии снова назвал потерю Украиной Крыма свершившимся фактом

Президент Чехии Милош Земан снова заявил, что присоединение Крыма к России является свершившимся фактом. Об этом в среду, 18 октября, он сказал на встрече с представителями Пльзеньского края и журналистами, передает РИА Новости.

«[В ПАСЕ] я сказал только то, что не говорил никто из государственных деятелей, хотя это является правдой, что присоединение Крыма [к России] — это fait accompli, то есть свершившийся факт. А свершившийся факт совсем не означает признание легитимности», — пояснил Земан.

Он добавил, что при этом считает воссоединение Крыма с Россией противозаконным.

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13 октября президент Чехии отказался извиняться за свои слова о потерянном для Украины полуострове. «Крым принадлежит России, и я не могу представить ни одно русское правительство, которое бы отказалось от Крыма», — сказал он.

10 октября Земан в обращении к депутатам ПАСЕ заявил, что считает потерю Украиной Крыма завершенным делом. «Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну. Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять», — пояснил Земан. Он выразил мнение, что Москва может урегулировать спор с помощью компенсаций Киеву.

В ответ депутат Верховной Рады Леонид Емец назвал Земана падлюкой; другой парламентарий, Борислав Береза, написал в соцсети, что чешский лидер — феерический мерзавец; вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила политика в чудовищном цинизме.