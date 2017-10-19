Аксенов пообещал зачистить все «хамские морды» Крыма

Глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов призвал чиновников к вежливости и обходительности. Об этом он сказал на совещании по итогам встречи руководителей органов исполнительной власти Крыма с жителями в Джанкойском районе, передает агентство «Крыминформ».

«Всех хамов, все хамские морды — по-другому назвать не могу — поверьте, я зачищу. За хамство будет ровно такое же отношение, как за воровство. Всех в чувство приведем», — пригрозил Аксенов.

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Главу республики особенно возмутили сообщения граждан о чиновниках в поселке Просторном Джанкойского района. «Люди подходят, говорят, что невозможно достучаться [до руководства поселка], мол, Аксенов не указ. Ну, это дело такое, посмотрим, кто кому указ», — сказал он.

4 октября Аксенов освободил от занимаемой должности директора компании «Крымэнерго» Виктора Плакиду. Отставку чиновника он объяснил отставанием предприятия в реализации ряда проектов, в том числе в рамках федеральной целевой программы.

В марте Аксенов сообщил, что процесс смены кадров в Крыму идет интенсивнее, чем в других субъектах России. «Если поднимете статистику, увидите, столько чиновников я отстранил от работы», — подчеркнул он. По его словам, все госслужащие в конце года отчитываются об освоении средств и соблюдении графика выполнения работ. Глава РК отметил, что в случае нарушений увольнения следуют «сразу, без лишних разговоров».