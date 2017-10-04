Главу «Крымэнерго» уволили за провал модернизации сетей полуострова

Глава Республики Крым Сергей Аксенов освободил от занимаемой должности директора компании «Крымэнерго» Виктора Плакиду. Об этом в среду, 4 октября, говорится в сообщении на сайте главы республики.

Аксенов пояснил, что отставка Плакиды вызвана отставанием предприятия в реализации ряда проектов, в том числе в рамках федеральной целевой программы. «Мы не можем каждый раз заниматься подталкиванием руководителей предприятий к активным действиям. Программа по строительству электросетей, например, на одном из важных объектов региона — строящемся аэровокзальном комплексе Международного аэропорта "Симферополь" — была провалена практически в полном объеме, не было синхронизации действий со строителями», — отметил глава республики.

Он добавил, что вопросы вызывает также обслуживание граждан и выдача техусловий на техприсоединения. «Работа с юридическими лицами также была выстроена плохо. Будет проведено служебное расследование», — подчеркнул Аксенов.

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28 августа глава республики объявил об отставке руководства в нескольких муниципалитетах региона. Он рассказал, что по его требованию «напишут заявления об увольнении с занимаемых должностей глава администрации Феодосии Станислав Крысин и председатель городского совета Светлана Гевчук». «Недавно побывал в городе в ходе своей поездки по регионам, лично ознакомился с ситуацией. Вывод однозначен: местная власть не справляется со своими обязанностями. Мои поручения не выполняются, замечания игнорируются, темпы реализации поставленных задач крайне низкие. Борьба с незаконной торговлей и незаконной застройкой неэффективна», — констатировал Аксенов.

24 августа глава республики пообещал уволить не выполняющих свои обязанности чиновников в правительстве регионов и муниципалитетах. Он сказал, что лично инспектирует состояние объектов в городах и районах полуострова.