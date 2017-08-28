Аксенов объявил об отставке руководителей нескольких муниципалитетов Крыма

Глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов заявил об отставке руководства в нескольких муниципалитетах региона. Об этом он написал на своей странице в Facebook в понедельник, 28 августа.

«Провел встречи с главами администраций Джанкойского района — Александром Бочаровым, Кировского района — Анатолием Покидченко, и Красногвардейского района — Владимиром Ганагой. Итогом встреч станут написанные чиновниками заявления об увольнении по собственному желанию. Хочу подчеркнуть: речь не идет о коррупции или других нарушениях закона», — отметил он, подчеркнув, что «в этом плане ни к кому из перечисленных должностных лиц претензий нет».

Также Аксенов рассказал, что по его требованию «напишут заявления об увольнении с занимаемых должностей глава администрации Феодосии Станислав Крысин и председатель городского совета Светлана Гевчук». «Недавно побывал в городе в ходе своей поездки по регионам, лично ознакомился с ситуацией. Вывод однозначен: местная власть не справляется со своими обязанностями. Мои поручения не выполняются, замечания игнорируются, темпы реализации поставленных задач крайне низкие. Борьба с незаконной торговлей и незаконной застройкой неэффективна», — констатировал Аксенов.

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Кроме того, он указал на плохую работу коммунальных служб и замусоренность города. «Местное руководство так и не смогло наладить контакт с общественностью, люди недовольны мэром и местными чиновниками, растет социальная напряженность. Считаю работу Крысина и Гевчук неудовлетворительной. Также рекомендую задуматься об увольнении всем замам этих чиновников», — резюмировал глава РК.

24 августа Аксенов пообещал до 1 сентября уволить не выполняющих свои обязанности чиновников в муниципалитетах.

В начале июля глава региона объявил об отставке руководителей трех региональных ведомств — министров курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова, а также мэра Ялты Андрея Ростенко.

