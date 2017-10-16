Аксенов уволил главу комитета по делам национальностей Крыма

Глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов уволил главу республиканского госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заура Смирнова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Считаю работу Смирнова неэффективной. Мероприятия в сфере национальной политики, проводившиеся комитетом, носили, в основном, формальный характер. Связи с национальными общинами были недостаточными», — отметил Аксенов.

Он добавил, что вместо системной работы с представителями различных национальностей Крыма внимание уделялось не несущим нагрузки праздничным мероприятиям. «Межнациональные отношения — очень сложная и чувствительная сфера, особенно в таком многонациональном регионе, как Крым. Здесь недопустим однобокий подход к решению существующих проблем, нужна кропотливая работа с представителями всех национальностей», — подчеркнул глава республики.

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4 октября Аксенов освободил от занимаемой должности директора компании «Крымэнерго» Виктора Плакиду. Отставку чиновника он объяснил отставанием предприятия в реализации ряда проектов, в том числе в рамках федеральной целевой программы.

В марте Аксенов сообщил, что процесс смены кадров в Крыму идет интенсивнее, чем в других субъектах России. «Если поднимете статистику, увидите, столько чиновников я отстранил от работы», — подчеркнул он. По его словам, все госслужащие в конце года отчитываются об освоении средств и соблюдении графика выполнения работ. Глава РК отметил, что в случае нарушений увольнения следуют «сразу, без лишних разговоров».