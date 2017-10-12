Аксенов пригрозил крымским перевозчикам красным террором

Глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов пообещал применять жесткие меры вплоть до возбуждения уголовных дел в отношении недобросовестных перевозчиков. Об этом он сказал на совещании в Бахчисарайском районе, передает в четверг, 12 октября, агентство «Крыминформ».

«Во всех муниципалитетах приемы борьбы [с недобросовестными перевозчиками] отработать. Пусть только попробуют не взять хоть одного льготника — красный террор. Все, какие есть, (...) правоохранительные и контролирующие структуры? должны быть высажены на эти базы и на этих перевозчиков, сразу должны быть подготовлены резервные перевозчики в случае их замены», — заявил Аксенов.

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В борьбу он попросил включиться глав поселков. «Все знают своих льготников — пусть они в каждом поселке напишут заявления вам, мы соберем 10 заявлений — этого будет достаточно для возбуждения уголовного дела против перевозчика. И всем понятно, что шутки будут закончены», — сказал он.

В марте Аксенов сообщил, что процесс смены кадров в Крыму идет интенсивнее, чем в других субъектах России. «Если поднимете статистику, увидите, столько чиновников я отстранил от работы», — подчеркнул он. По его словам, все госслужащие в конце года отчитываются об освоении средств и соблюдении графика выполнения работ. Глава РК отметил, что в случае нарушений увольнения следуют «сразу, без лишних разговоров».