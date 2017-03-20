Аксенов похвастался числом уволенных в Крыму чиновников

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что процесс смены кадров в регионе идет интенсивнее, чем в других субъектах России. Об этом он сказал в интервью, опубликованном ТАСС в понедельник, 20 марта.

«Если поднимете статистику, увидите, столько чиновников я отстранил от работы», — сообщил Аксенов. По его словам, все госслужащие в конце года отчитываются об освоении средств и соблюдении графика выполнения работ. Глава полуострова отметил, что в случае нарушений увольнения следуют «сразу, без лишних разговоров».

«Так было и в конце 2016-го, когда я освободил от должностей мэра Алушты, главу администрации Бахчисарайского района, вице-премьера, руководителя службы капстроительства, главного архитектора Крыма», — напомнил глава полуострова. Он добавил, что «зачистка кадров» в правительстве региона будет продолжена.

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3 марта сообщалось, что уволенный мэр Алушты Игорь Сотов назначен заместителем главы городской администрации. Решение было принято на заседании горсовета. Депутаты также согласовали назначение на пост первого заместителя главы горадминистрации бывшего мэра Ялты Алексея Боярчука.

17 февраля администрацию Алушты возглавила Галина Огнева, до этого занимавшая пост председателя горсовета. В конце декабря 2016 года Аксенов в ходе видеоселекторного совещания с муниципалитетами освободил Сотова от выполнения обязанностей главы администрации Алушты по итогам работы за год.

