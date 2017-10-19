Tom Ford представил босоножки в БДСМ-стиле

Американский бренд Tom Ford представил женские босоножки, декорированные двойными цепями. Фотография обуви появилась в Instagram-аккаунте марки в четверг, 19 октября.

Форма ремешков вокруг щиколоток выглядит так же, как у популярной в БДСМ-культуре обуви. Босоножки выполнены в металлическом цвете и имеют квадратный мыс в стиле 1960-х годов. Стоимость пока не сообщается.

A 1960s inspired square toe pump with double chain details. #TOMFORD A post shared by TOM FORD (@tomford) on Oct 19, 2017 at 6:40am PDT

Бренд Tom Ford основан американским дизайнером и модельером Томом Фордом. В сентябре компания выпустила новый аромат в нишевой серии Private Blend — Mandarino de Amalfi Acqua. Он основан на нотах средиземноморских цитрусовых (мандарина с Амальфийского побережья, грейпфрута, бергамота), пряностей и трав (эстрагона, чабреца, мяты, перца, кориандра, базилика, шалфея), цветов (флердоранжа и жасмина) и восточном аккорде (амбра, мускус, цивет и лабданум).