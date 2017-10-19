Соски, подмышки и ягодицы превратили в персонажей мультфильма

Сотрудники британского рекламного агентства DBLG выпустили мультфильм, в котором изобразили анимированных персонажей на человеческой коже. Ролик был опубликован на Vimeo и набрал более 12 тысяч просмотров.

На видео, которое было сделано с помощью 3D-принтера, авторы продемонстрировали прогуливающиеся соски, которые затем превратились в надувные шары, спортсменов, играющих в бадминтон на ягодицах и людей, проваливающихся в подмышки. «Мы объединили наши навыки 3D-печати и цифровой анимации, а также использовали человеческую кожу в качестве холста. Это инновационный проект действительно уникален», — отметили в DBLG.

Каждое движение персонажа было сделано с помощью штампов, которые прижимали к коже актеров до тех пор, пока они не оставляли явный след. Только затем съемочная группа делала снимок и переходила к следующей сцене.