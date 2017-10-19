Российских евреев пересчитали по употреблению мацы

В России проживает гораздо больше евреев, чем показывают данные переписи населения. Об этом в интервью журналу «Москва-Ерушалаим» заявил президент Федерации еврейских общин Александр Борода.

«Мы считаем, что в России проживает около миллиона евреев. Мы оцениваем количество евреев, которые идентифицируют себя как евреи и тех людей, которые ежегодно начинают себя ощущать евреями — выясняют что их еврейство по материнской линии. И также добавляем тех евреев, которые просто никуда не ходят», — сказал Борода.

Одним из показателей, по его словам, служит потребление мацы: на Песах ее покупает большинство людей, причисляющих себя к иудеям, даже те, кто в остальное время не поддерживает контакт с общиной и религиозными организациями. Он уточнил, что речь идет о приблизительных цифрах, никакого учета не проводилось.

Материалы по теме Максимальное насилие* Что вытворяли с еврейскими женщинами во время погромов

Перепись населения, проводившаяся в 2002 году, показала, что около 270 тысяч человек в России причисляют себя к евреям (учитывались ашкенази, горские, грузинские, среднеазиатские евреи и езиды).

По данным переписи 2010 года, евреев около 200 тысяч человек. Борода объясняет разницу в цифрах тем, что многие не склонны афишировать национальность из-за негативного исторического опыта или в результате ассимиляции считают себя «русскими людьми, у которых мама еврейка». Кроме того, он напомнил о выборочности опросов. «Ни ко мне, ни к массе моих знакомых, к примеру, эта перепись не дошла», — подчеркнул глава ФЕОР.