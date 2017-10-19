Бриллиант кардинала из романа Дюма продадут с торгов

На торги Magnificent Jewels аукционного дома Christie’s будет выставлен бриллиант весом 19,07 карата, принадлежавший кардиналу Мазарини, сообщается на сайте аукционного дома.

Мазарини, который был в XVII столетии премьер-министром Французского королевства, увлекался драгоценностями и собрал уникальную коллекцию из 18 редких бриллиантов. В их число входил и Le Grand Mazarin, камень четырехугольной огранки с легким розовым оттенком, обнаруженный на копях Голконды (Индия). По оценке GIA (Gemological Institute of America, Геммологического института Америки), камень имеет очень высокий показатель чистоты — VS2.

Торги пройдут в Женеве 14 ноября, предварительная цена (эстимейт) бриллианта не объявлена.

Джулио Мазарини, урожденный Джулио Раймондо Маццарино — церковный и политический деятель и первый министр Франции в 1643-1651 и 1653-1661 годах. Своей политической карьерой был обязан протекции королевы Анны Австрийской, матери короля Людовика XIV. Сановника в своем приключенческом романе «20 лет спустя» описал Александр Дюма-отец.