Из-за митингов в Киеве поднялись цены на услуги профессиональных «майданщиков»

Акции протеста в центре Киева подняли цены на услуги профессиональных «майданщиков». Об этом в четверг, 19 октября, сообщает украинское издание «Вести».

На данный момент за выход на демонстрацию участнику выплачивают в среднем 100 гривен (около 220 рублей). Месяц назад эта же услуга стоила 50 гривен. Бывшие бойцы добровольческих батальонов, которые участвуют в силовых акциях, могут получать до 50 долларов в час.

Такие сведения журналисты издания собрали, изучив сайты по трудоустройству и опросив участников митингов. «По 140 гривен платят тем, кто с флагами. Но это намного труднее, от непривычки руки будут сильно болеть, а опускать ни в коем случае нельзя. Могут вообще не заплатить», — приводят «Вести» слова активиста Сергея.

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Некоторые рекламные агентства предлагают организовать «митинг под ключ». «Есть сейчас новая услуга — настоящий батальон. Но это очень дорого — там от 50 долларов за человека в час. Говорите, какой у вас там бюджет, а мы все организуем: можем привлечь гражданских мужчин, кому за 35, и разбавить их несколькими бойцами», — предложили журналистам в таком агентстве.

По информации бывшего участника АТО (антитеррористической операцией украинские власти называют боевые действия в Донбассе) в протестных демонстрациях участвуют и бойцы добровольческих батальонов, которые для этого организовались в ассоциации ветеранов. «Руководители ассоциаций, как правило, получают финансирование и собирают такой отряд, который отправляют на мероприятие. Платят 100–150 гривен в час, кормят, предоставляют обед, наливают 50 граммов. Если еще и новую чистую форму дадут — прекрасно», — рассказал изданию источник.

17 октября у стен Верховной Рады оппозиция начала бессрочную акцию протеста. Митингующие установили там палатки, первую баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов вошли, помимо возглавляемого Михаилом Саакашвили «Руха новых сил», активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.

В тот же день митингующие напали на депутата Олега Барну и забросали яйцами представителя фракции «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко.