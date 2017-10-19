В «Роскосмосе» рассказали о сбое в электронике «Прогресса»

Причиной переноса пуска корабля «Прогресс МС-07» стал сбой в одном из микрокомпьютеров грузовика, сообщил ТАСС исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев в кулуарах XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

«Глубинную причину еще надо исследовать, но мы локализовали агрегат. Там не открылся клапан, и мы понимали, что сбой произошел в части системы управления, одном из микрокомпьютеров, его заменили. А почему компьютер не выдал сигнал? Либо это был сбой электроники, либо сбой программы», — сказал Крикалев.

Материалы по теме Три американских батута Как США побеждают Россию в космической отрасли

Исполнительный директор «Роскосмоса» отметил, что причины неполадок планируется окончательно выяснить до следующего пуска грузовика.

Грузовой корабль «Прогресс МС-07» должен был отправиться к МКС 12 октября, однако стартовал 14 октября. Пуск 12 октября отменила автоматика. Изначально предполагалось, что «Прогресс МС-07» впервые совершит полет к МКС по трехчасовой схеме (два витка по орбите Земли), но в итоге полет выполнялся по двухсуточной схеме.

18 октября НАСА сообщило о разгерметизации капсулы пилотируемого корабля «Союз МС-02» при спуске на Землю. Инцидент произошел 10 апреля на высоте 8 километров от поверхности планеты. Три члена экипажа, а также частицы мощей Серафима Саровского, находящиеся в капсуле, не пострадали.