НАСА рассказало о разгерметизации «Союза» с тремя космонавтами

Капсула «Союз МС-02» при спуске на поверхность Земли в апреле оказалась разгерметизированной. Об этом на заседании Консультативного комитета НАСА по МКС заявил его председатель Томас Стаффорд, сообщает Space News.

Бывший астронавт НАСА заметил, что падение давления внутри капсулы с тремя членами экипажа произошло на высоте примерно восьми километров после раскрытия парашюта.

«Пряжка ударила в сварной шов, что вызвало разгерметизацию, из-за чего часть воздуха покинула капсулу», — сказал Стаффорд.

Произошедшее, по словам председателя комитета, не представляло опасности для людей, однако вызывает много вопросов к безопасности российских пилотируемых кораблей «Союз».

Заседание Консультативного комитета НАСА по МКС произошло 16 октября. На следующий день слова Стаффорда подтвердил пресс-секретарь НАСА Гарри Джордан. Он заявил, что инцидент произошел 10 апреля 2017 года во время посадки капсулы «Союз МС-02».

Джордан отметил, что НАСА направило «Роскосмосу» ряд дополнительных вопросов о случившемся.

После публикации американскими СМИ материалов об инциденте с «Союзом МС-02» госкорпорация, как сообщает РИА Новости, отметила, что «ситуация имеет случайный маловероятный характер, все необходимые меры для исключения повторения аналогичной ситуации в будущем приняты».

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Проникновение внешнего воздуха в капсулу должно происходить на высоте пяти километров.

Вплоть до появления в американских СМИ информации о случившемся «Роскосмос» не сообщал об инциденте, произошедшем 10 апреля.

«Союз МС-02» стартовал к МКС 19 октября 2016 года с россиянами Сергеем Рыжиковым, Андреем Борисенко и американцем Робертом Кимбро на борту. Также по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла корабль доставил к МКС частицы мощей преподобного Серафима Саровского.

Космонавты и астронавт, а также останки Серафима Саровского вернулись на Землю 10 апреля. Частицы мощей переданы в храм Преображения Господня в подмосковном Звездном городке для поклонения верующих.

Российский транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-02» является модернизированной версией «Союза ТМА-М». Предполагается, что «Союз МС» будет последней модификацией кораблей серии «Союз», после чего людей на околоземную орбиту Россия будет доставлять на создаваемом «Роскосмосом» корабле «Федерация».