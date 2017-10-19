Британских медсестер поучили расизму с помощью методичек

Компания Pearson, занимающаяся производством учебных пособий, выпустила методичку для медсестер, в которой содержатся расистские стереотипы о представителях меньшинств. Об этом сообщает New York Post.

«Испаноязычные считают, что боль — это своего рода испытание, которое им предстоит вынести, если они хотят попасть в рай. Черные обычно преувеличивают боль по сравнению с представителями других этнических групп», — говорится в издании.

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Многие пользователи оставили гневные комментарии на сайте компании. Представители Pearson извинились за случившееся и сообщили, что из будущих изданий и электронной версии методички подобные материалы уже удалены.

В Pearson отметили, что медицинским работникам необходимо знать, как ведут себя представители разных культур в той или иной ситуации, согласившись при этом, что информацию необходимо было преподнести в ином ключе.

Сообщается, что методички выпущены на английском языке, однако в какие страны уже успели осуществить их поставки, не уточняется.