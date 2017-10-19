Отца московского таксиста-отравителя заподозрили в похожем преступлении

Полиция задержала в Москве нелегального таксиста, подозреваемого в том, что он опоил своего пассажира и украл у него мобильный телефон. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Потерпевший рассказал, что сел в машину к незнакомому человеку. Во время поездки ему захотелось пить, и водитель предложил ему воды. Выпив ее, пассажир потерял сознание. Очнувшись дома, потерпевший обнаружил пропажу мобильного телефона стоимостью 35 тысяч рублей.

«Оперативники задержали подозреваемого в противоправном деянии, им оказался 53-летний уроженец ближнего зарубежья. Во время обысков по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции изъяли 20 мобильных телефонов, более 190 таблеток антипсихотического лекарственного препарата, 98 наручных часов», — говорится в сообщении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Следствие выясняет, причастен ли задержанный к другим преступлениям.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что задержанный приходится отцом недавно задержанному 29-летнему таксисту. 17 октября его обвинили в убийстве 54-летнего клиента при помощи минеральной воды с растворенными в ней психотропными веществами.