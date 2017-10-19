Создана краска для волос «цвета единорога»

Косметический бренд Lime Crime анонсировал выпуск полуперманентной краски для волос Dark Unicorn Hair в восьми оттенках единорога. Об этом сообщает HypeBae.

Средство предназначено для темных волос и включает в себя такие цвета, как бордовый, темно-фиолетовый, серый и темно-зеленый. Отмечается, что краситель не содержит токсичных веществ и не сушит волосы.

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Стоимость краски и дата начала ее выпуска пока неизвестны.

13 октября сообщалось, что американский бренд Too Faced выпустил помаду La Crème в оттенке «Слезы русалки». Это было сделано после ошеломительного успеха такой же помады и теней в оттенке «Слезы единорога».

В июле бренд Redken предложил планшет из гибкого органического стекла Hand Pressed Color для окрашивания волос. С его помощью можно делать трендовые окрашивания Unicorn («Единорог»), Rainbow («Радуга»), Mermaid («Русалка»), Holographic Hair («Голографическая прическа»), классический балаяж (чередование прядей разных оттенков) или smoky ombre (перелив цвета в серой гамме).