Митингующих в Киеве попросили вернуть отобранные у нацгвардейцев щиты

Министерство внутренних дел Украины попросило митингующих в Киеве вернуть отобранные у бойцов Национальной гвардии щиты. Об этом в четверг, 19 октября, заявил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает телеканал «112 Украина».

«Есть жесткое требование к митингующим вернуть государственное имущество, щиты Нацгвардии. Часть из них вчера была изъята у них, часть еще осталась», — отметил Шевченко. Он также отметил, что главная задача сил правопорядка — не допустить попадания оружия на место проведения акции протеста.

Материалы по теме Майдан-баян: в центре Киева вновь волнения Саакашвили собирает бойцов и требует отставки Порошенко

Днем ранее полиция Киева попыталась отобрать у митингующих щиты. Как рассказали в правоохранительных органах, «колонна, возглавляемая людьми с похищенными у правоохранителей щитами в руках, выстроилась, чтобы идти под другие административные здания, правоохранители в очередной раз призвали митингующих вернуть средства защиты». «Однако получили отказ, в результате чего возникла потасовка», — отмечалось в сообщении полиции.

Ранее в тот же день сообщалось, что полицейские предприняли попытку штурма палаточного городка, разбитого протестующими на улице Грушевского возле здания Верховной Рады. Однако вскоре штурм прекратился, и полицейские отступили в сторону площади Конституции.

17 октября в Киеве начались столкновения между полицией и митингующими, три человека пострадали. В ходе стычки бывшие бойцы добровольческого батальона «Донбасс» отобрали у бойцов сил правопорядка около 30 щитов.