Названа причина невидимости инопланетян

Американский планетолог Алан Стерн, главный исследователь миссии New Horizons, назвал простую причину невидимости инопланетян, сообщает Science News.

Ученый полагает, что большинство внеземных живых существ обитают не на поверхности своей материнской планеты, а в ее недрах. Такая жизнь существует, полагает Стерн, в подповерхностных океанах планет и их спутников, невидимая наблюдателю, находящемуся во внешнем пространстве.

«Миры с внутренними океанами отрезаны от внешнего космоса толстым слоем льда или камня и льда, поэтому им нелегко показать себя», — считает Стерн.

Основным источником энергии в таких небесных телах будет не свет материнской звезды, а гидротермальные источники на дне подповерхностных океанов, а защитой от звездной радиации выступит не собственная магнитосфера и атмосфера, а толстая ледяная или каменная оболочка.

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В Солнечной системе существует или допускается наличие множества небесных тел с жидкими или замороженными подповерхностными океанами. Среди них, в частности, спутники Юпитера (Ганимед и Европа), Сатурна (Энцелад и Диона), а также Плутон.

В апреле 2017 года межпланетная станция Cassini обнаружила, что водяные струи, извергаемые из недр Энцелада, содержат до 1,4 процента молекулярного водорода и до 0,8 процента углекислого газа. Эти соединения являются критически важными для биосинтеза метана микроорганизмами и показывают, что в подповерхностном океане спутника Сатурна присутствуют гидротермальные источники.

«И если живые организмы в ледяных океанских мирах эволюционируют в разумные существа, они, вероятно, не будут знать о существовании ночного неба, подобно людям», — пишет Science News.

Станция New Horizons 14 июля 2015 года пролетела мимо Плутона на минимальном расстоянии. Основная задача миссии — изучение карликовой планеты и ее спутника Харона.