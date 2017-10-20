Возбуждено дело по факту смерти девочки после операции в Москве

Следователи завели уголовное дело по факту смерти четырехлетней девочки в клинике детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии на улице Тимура Фрунзе в Москве. Об этом в пятницу, 20 октября, «Ленте.ру» сообщила Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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«По версии следствия, 19 октября в клинике детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии расположенной по улице Тимура Фрунзе в городе Москве проведена операция малолетней девочке 2013 года рождения. В этот же день у ребенка ухудшилось общее состояние здоровья», — рассказала Иванова.

После ухудшения самочувствия ребенок был переведен в палату интенсивной терапии, где скончался, несмотря, на оказанную помощь врачей.

«Ребенка оперировали по поводу патологии ротоглотки, развившейся в связи с тяжелым хроническим заболеванием. По предварительному заключению врачей, причиной смерти стало осложнение этого хронического заболевания. Операция проводилась в Центральном научно-исследовательском институте стоматологии (ЦНИИС), родители были предупреждены о риске, но согласились», — рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

18 октября стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента в одном из родильных домов Великого Новгорода, где врачи во время операции забыли марлевую салфетку внутри 31-летней пациентки.

