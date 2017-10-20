Кремль рассказал об опасности появления в Донбассе экстремистов

Присутствие международных наблюдателей на границе между Россией и Украиной не избавит жителей Донбасса от смертельной угрозы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС в пятницу, 20 октября.

«Совершенно очевидно, что за наблюдателями могут последовать вооруженные силы Украины, могут последовать не только они, но и отряды экстремистов, хорошо известные своими бесчеловечными действиями, и здесь уже никто не будет застрахован от начала очередных трагических событий», — сказал Песков.

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Пресс-секретарь президента согласился, что независимый контроль мог бы избавить Москву от обвинений в том, что она является страной-агрессором, но добавил, что интересы жителей превыше этого. «Ну и потом все-таки давайте не забывать, что, опять же, в данном случае первоисточником нашим являются минские договоренности, те положения, которые указаны, и последовательность этих положений, что также критически важно и в плане последовательности давайте не забывать, что выход на границу кого бы то ни было является, собственно, одним из последних пунктов», — добавил он.

Накануне на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» глава российского государства высказал опасение, что закрытие границы между Россией и непризнанными народными республиками на востоке Украины может привести к резне.

В середине сентября в Госдепартаменте США заявили, что миротворческие силы в зоне вооруженного конфликта в Донбассе должны быть размещены, в том числе, и на российско-украинской границе.

В начале месяца Москва внесла в Совбез ООН резолюцию о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.