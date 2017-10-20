Воробьев пообещал решить вопрос с благоустройством парка в Воскресенске

Власти Московской области обратятся в федеральные ведомства с просьбой передать парк в Воскресенске в подчинение муниципалитета, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 20 октября.

Глава региона посетил с рабочим визитом в Воскресенск, в ходе которого проверил ремонт дорог, осмотрел котельную, городской бассейн, а также городскую больницу, где впервые за 50 лет проводят капитальный ремонт.

«Проблемной темой является парк, он находится в федеральной собственности. Я взял на себя ответственность заняться парком и взять его в лоно муниципалитета, чтобы люди могли там отдыхать. Большая программа будет по этому парку реализована», — сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что парк должен стать местом притяжения.

Кроме того, в ходе общения с местными жителями глава региона пообещал найти возможность повысить зарплату спортинструкторам, работающим в бюджетных учреждениях.

11 октября министр ЖКХ региона Евгений Хромушин сообщил, что более пяти миллиардов рублей выделено на формирование комфортной городской среды в Подмосковье. Он уточнил, что 1,7 миллиарда рублей выделено из федеральной казны, при этом 3,4 миллиарда рублей — средства областного бюджета.