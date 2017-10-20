Шредер рассказал об отношениях с Сечиным

Бывший федеральный канцлер Германии, а ныне председатель совета директором компании «Роснефть» Герхард Шредер назвал свои отношения с главой нефтяной компании Игорем Сечиным доверительными. Об отношении топ-менеджеров, новой работе и санкциях Шредер рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы сейчас только начинаем работать, я всего лишь несколько недель работаю в этой компании, поэтому мне сейчас многому предстоит научиться. С господином Сечиным мы давно сотрудничаем, еще когда он работал в администрации Кремля, мы тогда имели дело друг с другом», — рассказал бывший канцлер ФРГ. По его словам, ему еще потребуется некоторое время, чтобы окончательно освоиться в новой должности.

Шредер отметил, что он любит вызовы, именно поэтому и согласился на эту работу. «Работать в руководстве крупнейшего производителя нефти — это вызов для меня. Все акционеры дали согласие, по их поручению господин Сечин меня об этом попросил, и у меня не было ни одной причины отказываться», — отметил Шредер.

Бывший канцлер также рассказал, что он выступает за налаживание отношений России с западными странами. По его мнению, в новой должности у него будет больше возможностей повлиять на отношения между Россией и Западом. Бывший канцлер в четверг, 19 октября, также заявил, что Западу нужна процветающая Россия, против которой в нынешнем мире выступают только США.