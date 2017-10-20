Россия пустила турецкие гранаты и баклажаны

Россия с 30 октября разрешает поставки баклажанов и гранатов с 27 предприятий Турции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, передает РИА Новости. По его словам, будет допущена к импорту продукция 27 предприятий.

Согласно прогнозу, общий объем импорта гранатов в Россию из Турции будет составлять около 10-15 тысяч тонн в год, а баклажанов — 2-3 тысячи тонн в год, сообщил министр. До введения ограничений в 2015 году Россия импортировала из Турции около 50 тысяч тонн гранатов и пять тысяч тонн баклажанов в год.

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«Всего в 2016 году завезли 20 тысяч тонн баклажанов, то есть возможная доля Турции — 10 процентов. В этом году лидер по поставкам Белоруссия — 8,5 тысяч тонн, или 40 процентов», — добавил Ткачев.

В ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. После этого отношения между Москвой и Анкарой резко обострились. Россия ввела в отношении республики санкции, в частности запретив ввоз ряда продовольственных товаров. В конце июня 2016-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился за инцидент, после чего Москва стала постепенно снимать ограничения.

До сих пор не принято решение о возвращении на российский рынок турецких помидоров и яблок, которые являлись основной статьей сельскохозяйственного экспорта из Турции в Россию.