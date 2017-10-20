Экономика
 

Россия пустила турецкие гранаты и баклажаны

Перейти в «Мою Ленту»

Россия с 30 октября разрешает поставки баклажанов и гранатов с 27 предприятий Турции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, передает РИА Новости. По его словам, будет допущена к импорту продукция 27 предприятий.

Согласно прогнозу, общий объем импорта гранатов в Россию из Турции будет составлять около 10-15 тысяч тонн в год, а баклажанов — 2-3 тысячи тонн в год, сообщил министр. До введения ограничений в 2015 году Россия импортировала из Турции около 50 тысяч тонн гранатов и пять тысяч тонн баклажанов в год.

«Всего в 2016 году завезли 20 тысяч тонн баклажанов, то есть возможная доля Турции — 10 процентов. В этом году лидер по поставкам Белоруссия — 8,5 тысяч тонн, или 40 процентов», — добавил Ткачев.

В ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. После этого отношения между Москвой и Анкарой резко обострились. Россия ввела в отношении республики санкции, в частности запретив ввоз ряда продовольственных товаров. В конце июня 2016-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился за инцидент, после чего Москва стала постепенно снимать ограничения.

До сих пор не принято решение о возвращении на российский рынок турецких помидоров и яблок, которые являлись основной статьей сельскохозяйственного экспорта из Турции в Россию.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минсельхоз рассчитал допустимую дозу турецких помидоров для россиян
Ткачев посулил турецким помидорам малую долю на российском рынке
Турецким помидорам предрекли возвращение на российский рынок в октябре
Последние новости
В крови виновницы смертельного ДТП в Харькове нашли опиаты
Работники баров и ресторанов на Кубани рассказали о запрете праздновать Хеллоуин
Белорусский футбольный комментатор выругался в эфире
Создано универсальное средство от рака
KFC зашифровала заветный рецепт жареной курятины в соцсети
Курс биткоина побил новый рекорд
Глава комитета по культуре красноярского парламента попросила следить за базаром
Другие материалы рубрики
Экономика00:0819 октября
Екатерина Черкесова и Юлия Вихрева

Блондинки в деле

Как за три тысячи рублей стать на 20 минут космонавтом
18:59Сегодня

Курс биткоина побил новый рекорд

15:12Сегодня

Российский софт стал вопросом национальной безопасности

18:06Сегодня

«Теремок» раскрыл план выхода из кризиса

Экономика00:0618 октября

Стоп!

Замедление инфляции грозит России катастрофой
15:20Сегодня

Шредер рассказал об отношениях с Сечиным

16:07Сегодня

Греф рассказал о работающих в пивных киосках инженерах

16:27Сегодня

Греф объявил о переходе российской экономики в 3D

Экономика00:0317 октября
Билл Гейтс

Не жалко

На что тратят свои деньги самые богатые люди мира
12:31Сегодня

Эквадор попросит освободить его от сделки с ОПЕК

13:39Сегодня

Рост доходов россиян объяснили низкой инфляцией

13:58Сегодня

В России задумались о налоге на сигареты

Россия
Вас здесь не лежало
За что стоит воевать в российских больницах
«Не думаю, что по мне будут долго скучать»
Путин на «Валдае» рассказал анекдот и пошутил про выборы
Без бумажки ты...
Почему российским автолюбителям придется пройтись по судам
Поклонская опровергла наличие у нее украинского гражданства
Стая медведей оккупировала село на Чукотке
Более 180 медработников и учителей Подмосковья приобрели жилье по соципотеке
Ярославских подростков застали за производством коктейлей Молотова и отпустили
Все материалы
Мир
Иссам ЗахреддинХалифат убери
Сирийский терминатор три года косил джихадистов, но взорвался в день победы
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
«Мне довелось убивать русских»
Жажда крови, шепот смерти и грязная работа головорезов в Сирии
Сирийцы рассказали о будущем освобожденной «столицы» ИГ
Немецкие спецслужбы уличили в провоцировании теракта в Берлине
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Опиум и смерть
Все материалы
Бывший СССР
Майдан-баян: в центре Киева вновь волнения
Саакашвили собирает бойцов и требует отставки Порошенко
В Азербайджане выпустили ролик о секс-туризме на Украину
Порошенко рассказал о своем спасении от ополченцев весной 2014 года
В Киргизии потребовали вернуть в музей закопанную по закону шариата мумию
В Киеве протестующие провели ночь в палаточном городке у здания Рады
Будапешт заставил Киев отказаться от украинизации венгерских школ
Киевские протестующие пришли к Порошенко и спели гимн Украины
Все материалы
Экономика
Екатерина Черкесова и Юлия Вихрева Блондинки в деле
Как за три тысячи рублей стать на 20 минут космонавтом
Курс биткоина побил новый рекорд
«Теремок» раскрыл план выхода из кризиса
Россия пустила турецкие гранаты и баклажаны
Греф рассказал о работающих в пивных киосках инженерах
Греф объявил о переходе российской экономики в 3D
Рост доходов россиян объяснили низкой инфляцией
Все материалы
Силовые структуры
Огнестрел везде поспел
Полицейский украл из отдела сотни стволов на миллионы рублей
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Золотой билет
Откосить от армии в России все еще несложно, но есть нюанс
Таксист протащил полицейского на капоте в аэропорту Домодедово
Лидер банды ногинских киллеров Мазур получил пожизненный срок
Судебные приставы получат право задерживать должников по алиментам
У «Миссис мира-2006» в Казани похитили сумку и кольцо за три миллиона рублей
Все материалы
Наука и техника
Грязная история
Раскрыта тайна гибели Древнего Египта
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Последствия Кишиневского погромаМаксимальное насилие*
Что вытворяли с еврейскими женщинами во время погромов
Раскрыто происхождение неизвестных вспышек на Луне
Названа причина невидимости инопланетян
Первый в истории бой гигантских роботов показали на видео
В США успешно испытали замену РД-180
Все материалы
Спорт
Цирк с конями
Сыграл ЦСКА, а стыдно болельщикам
Назван лучший футболист года
Белорусский футбольный комментатор выругался в эфире
Отсидевший Емельяненко подписал контракт и восславил «Ахмат»
Футболист «Спартака» обошел Месси и Роналду в списке лучших в Лиге чемпионов
Кремль обвинил США в давлении на МОК ради отстранения россиян от Олимпиады
Вратарь «Спартака» признался в желании покинуть клуб из-за депрессии
Все материалы
Культура
Возвращение «грязного мечтателя»
Моника Беллуччи, рокеры и обнаженные модели в мельчайших деталях
«Улицы пропитаны порохом и шлюхами»
Кавказские рэперы забивают косяки и кладут на легавых
Дайкон и порядок
Безногий спортсмен, медсестра-вампир и другие герои книжных новинок
Аудит «Евровидения» на Украине выявил нарушения на 18 миллионов долларов
Шведская певица позволила делать с собой что угодно на чайной БДСМ-вечеринке
Дольф Лундгрен измерил крутость Путина
Бузова пообещала подождать с выдвижением в президенты
Все материалы
Интернет и СМИ
Для лиц старше 18
Обнаженные модели и протест проституток идут на пользу выборам
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
Дикий восторг
Муки животных, загнанных в тупик людьми и самой природой
В детской онлайн-игре обнаружили рассадник педофилов
Реклама с фотографией Брежнева нанесла моральный вред его внуку
Ургант в образе Собчак выдвинул свою кандидатуру на пост президента
Трампа заподозрили в подмене жены двойником
Все материалы
Ценности
Феликс Килбертус«От нас одним шоколадом не откупишься»
Почему дизайнера Rolls-Royce оставили без сладкого
Единственный в мире пикап Rolls-Royce продадут с аукциона
Женщин предложили помечать
Названы самые влиятельные люди российской моды
Илон Маск подарил пятитысячному покупателю «скучной кепки» еще одну такую же
В Женеве показали светящийся «улей туманности»
Производство секретного внедорожника Lamborghini показали на видео
Все материалы
Путешествия
Кто-то с горочки спустился
Встреча с чеченским дедом на «Приоре» стала сюрпризом для москвича
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Российские туристы отправятся в КНДР вопреки угрозе ядерной войны
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Москва оказалась в шесть раз популярнее Киева
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
Все материалы
Из жизни
Доброе утро, Вьетнам!
Еще одна азиатская страна сошла с ума по караоке
«Бабушка спрашивает, заставляют ли мусульмане сменить веру»
История москвички, которая переехала в Объединенные Арабские Эмираты
Жируха
В лондонской канализации нашли мерзкое нечто
Немка открыла бордель с секс-куклами вместо проституток
Дэвида Блейна обвинили в изнасиловании
Американка нашла в клубе принца из династии царя Соломона и вышла за него замуж
Тайное оружие наркобаронов
У них есть танки, суперкомпьютеры и беспилотники
Все материалы
Дайте грязи: конкуренты вседорожному хэтчу Kia Rio X-Line
Renault Sandero Stepway, Lada Vesta SW Cross и другие приподнятые бюджетники
Как через Instagram продают машины за миллионы
Соцсети, молодеющие покупатели и другие причуды современного рынка суперкаров
Семиместность не порок
Как из пятиместной Mazda CX-5 получился семиместный кроссовер CX-9
Тест: зачем машине эта штуковина?
Попробуйте угадать, зачем инженеры это придумали
Mazda начала строить моторный завод во Владивостоке
Взломщик iPhone придумал видеорегистратор с музыкой и навигатором
В программу краш-тестов в США включили удар пассажирской стороной
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы