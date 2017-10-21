Виновницу смертельного ДТП в Харькове отправили под арест

Киевский районный суд Харькова на два месяца арестовал 20-летнюю Елену Зайцеву, которая 18 октября насмерть сбила пятерых человек в центре города. Об этом сообщает РИА Новости.

«Судья решил ходатайство следователя по уголовному делу о применении меры пресечения в виде содержания (под стражей) в отношении Зайцевой удовлетворить, применить в отношении Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 16 декабря 2017 года включительно без определения залога», — сообщила судья Светлана Муратова.

В пятницу стало известно, что Зайцева в момент аварии находилась под действием опиатов. До этого Зайцева отрицала, что принимала медицинские препараты.

Автомобиль Lexus, за рулем которого находилась Зайцева, врезался в группу людей вечером 18 октября. Погибли пять человек (по другим данным, шесть), еще шестеро были доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести.

Видео: Антон Геращенко / Telegram



