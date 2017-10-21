Задержанного тыловика столичного главка МВД отправили под домашний арест

Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест начальника управления тылового обеспечения ГУ МВД по столице Дмитрия Кошелева. Об этом сообщает в субботу, 21 октября, агентство городских новостей «Москва».

Как рассказали изданию в пресс-службе суда, ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворено до 18 декабря.

Сотрудники Управления собственной безопасности главка ранее получили информацию о злоупотреблении Кошелевым должностными полномочиями. В ходе проверки выяснилось, что он подписал акт о выполнении сторонней организацией работ по госконтракту, зная, что они не сделаны в полном объеме.

Собранные материалы были переданы в московское управление Следственного комитета России. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

О задержании высокопоставленного сотрудника управления тыла ГУ МВД по Москве сообщалось 20 октября. Отмечалось, что подозреваемый будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законом.

Ранее в тот же день стало известно, что 19 октября с поличным был задержан руководитель подразделения собственной безопасности МВД по Республике Адыгея 46-летний полковник полиции Александр Остапенко.