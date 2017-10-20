Высокопоставленный тыловик столичного главка МВД задержан за злоупотребления

По подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями задержан высокопоставленный сотрудник управления тыла ГУ МВД по Москве.

«Сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Москве в ходе проверки установили, что сотрудник одного из подразделений подписал приемо-сдаточный акт работ, выполненных сторонней организацией в рамках государственного контракта. При этом, как установлено, он достоверно знал, что работы выполнены не в полном объеме», — сообщил в пятницу, 20 октября, «Ленте.ру» официальный представитель столичной полиции.

Офицер был задержан, собранные материалы переданы в Главное следственное управление СКР по Москве, по ним возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Подозреваемый будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законом, подчеркнул представитель ведомства.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что речь идет о заместителе начальника управления организации тыла столичного главка МВД, полковнике внутренней службы Дмитрии Кошелеве.

В этот же день стало известно, что 19 октября с поличным был задержан руководитель подразделения собственной безопасности МВД по республике Адыгея 46-летний полковник полиции Александр Остапенко.