Вратаря сборной Англии по футболу ограбили

Вратарь лондонского футбольного клуба «Вэст Хэм» и сборной Англии Джо Харт был ограблен тремя неизвестными на скутерах возле тренировочной базы команды. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, инцидент произошел на прошлой неделе. Харт остановился на заправке после тренировки. В этот момент преступники окружили его машину, один из них вытащил из салона телефон. Также злоумышленники украли часы и кошелек голкипера. Сам англичанин не пострадал.

Ограбление случилось спустя два месяца после того, как у Харта угнали автомобиль Range Rover стоимостью в 100 тысяч фунтов.

Вратарь выступает за «Вэст Хэм» с 2017 года на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «Манчестер Сити». В сезоне-2017/2018 на его счету девять матчей в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе «Манчестер Сити» 30-летний Харт дважды становился чемпионом Англии. В составе национальной сборной он провел 74 матча.

В апреле этого года в Москве был избит и ограблен тренер вратарей юношеской сборной России по футболу Сергей Бабурин. У него отняли сумку с мобильным телефоном, паспортом, удостоверением Российского футбольного союза и 70 евро (4200 рублей).