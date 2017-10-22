Вооруженный мужчина взял заложников в британском Нанитоне

В британском городе Нанитон вооруженный мужчина взял заложников в развлекательном центре. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на сообщения очевидцев.

В местной полиции подтвердили произошедшее. В районе развлекательного центра Бермуда-Парк сейчас работают около 30 стражей порядка, над зданием летает вертолет. Свидетели рассказывают, что мужчина удерживает как минимум двух человек в боулинг-клубе.

Полицейские попросили граждан не приближаться к месту происшествия. Очевидцы рассказывают, что не могут покинуть соседние здания.

Причины случившегося выясняются.

20 октября в Сталева-Воле Прикарпатского воеводства, расположенного на юго-востоке Польши, мужчина напал с ножом на посетителей торгового центра «VIVO». В результате один человек погиб, еще восемь получили ранения. По словам очевидцев, злоумышленник вошел в здание и начал наносить удары ножом.